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| | "А за церковью в трусах ходит": Анастасия Костенко пришла в православный храм без юбки

"А за церковью в трусах ходит": Анастасия Костенко пришла в православный храм без юбки

Вчера, 15:31
На Рождество будущие супруги посетили храм, но невеста явилась туда без принятой по обычаям юбки.

 

Полузащитник «Локомотива» опубликовал у себя в Instagram фото после посещения одного из подмосковных храмов. Но пользователи не оценили трогательный снимок готовящейся к свадьбе пары, более того - в обсуждениях разгорелся чуть ли не скандал. Подписчики обвиняли избранницу футболиста Анастасию Костенко в полном неуважении к христианским традициям, согласно которым церковь надлежит посещать в длинной или хотя бы закрывающей колени юбке, тогда как на ней были надеты не то плотные колготки, не то лосины темного цвета и длинная куртка чуть ниже бедер.

Особо внимательные предположили, что, возможно, что юбка все-таки есть, но она настолько коротка, что скрывается под курткой. В любом случае на шквал критических комментариев не последовало ответа от самих главных героев, они просто проигнорировали все замечания. Напомним, что пара только недавно вернулась из поездки на Мальдивы, где во время отдыха Дмитрий сделал предложение своей возлюбленной.

"А за церковью в трусах ходит": Анастасия Костенко пришла в православный храм без юбки

 

Отметим также, что Анастасия Костенко станет уже третьей женой известного футболиста. С ней он начал встречаться сразу же после расставания со второй супругой - Ольгой Бузовой. Участница знаменитой «телестройки» тяжело переживала развод, но потом увлеклась построением собственной карьеры, которой отдавала все силы и время. Да так, что всерьез обеспокоила поклонников своим нынешним состоянием, заявив, что в последнее время ее здоровье оставляет желать лучшего. Общаясь с поклонниками в Instagram, телеведущая и певица заявила, что чувствует себя плохо и винит в этом слишком напряженный график, так как с ноября прошлого года она, ввиду постоянных гастролей и съемок, спит по 3-4 часа в сутки, что и привело к ослаблению иммунитета.

"А за церковью в трусах ходит": Анастасия Костенко пришла в православный храм без юбки

 

Сейчас звезда жалуется на жар, слабость, высокую температуру и ломоту в мышцах, и, ко всему прочему, душевную тяжесть. Она также поблагодарила своих фанатов за предложенную помощь и поддержку. Некоторые из них были готовы, бросив свои дела, немедленно привезти своему кумиру лекарства. Бузова искренне пожелала им здоровья и счастья. Сейчас у нее по графику выступления в Дубае, где она пела под фонограмму из-за проблем с голосом.

Фанаты также попросили Дмитрия Тарасова, посещавшего храм, помолиться за здоровье его бывшей жены, правда, футболист на просьбы подписчиков не отреагировал.
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