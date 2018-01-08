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| | Устиненко и Самсонов провели рождественскую ночь в караоке Волгограда

Устиненко и Самсонов провели рождественскую ночь в караоке Волгограда

Вчера, 21:40
Участники одиозного телешоу «Дом-2» Алексей Самсонов и Алиана Устинова встретили Рождество в родном городе Волгограде.

Устиненко и Самсонов провели рождественскую ночь в караоке Волгограда

 

Оба участника проекта коренные волгоградцы и, по всей видимости, на такой семейный праздник, приехали навестить своих родителей на родину. Однако вечер Рождества Устинова и Самсонов встретили в караоке, а не в кругу семьи. Таким фото Алиана поделилась у себя в профиле. Девушка в подписи к снимку отметила, что те, кто много трудятся также хорошо и едят. Однако тарелки на фотографии были пустыми у всех и это сразу же привлекло внимание поклонников Алианы. Они высмеяли участницу и отметили, что по тарелкам сразу видно, как хорошо они работали весь год.

Некоторые зрители проекта набросились на участников с провокациями о том, что их «понты такие же пустые, как и их тарелки». Однако Устиновой, по всей видимости, абсолютно безразлично на высказывание недоброжелателей и девушка пообещала научить их зарабатывать хорошие деньги.
Валерия Голицына
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