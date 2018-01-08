В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Мнения

В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | На «Золотом глобусе» звезды устроили акцию против сексуального насилия

На «Золотом глобусе» звезды устроили акцию против сексуального насилия

Сегодня, 13:50
Накануне в Лос-Анджелесе прошла 75-ая церемония вручения премии «Золотой глобус». Многие звезды шоу-бизнеса прибыли на мероприятие в черном в знак поддержки жертв насилия и дискриминации.

На «Золотом глобусе» звезды устроили акцию против сексуального насилия

 

7 января в Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из престижных кинопремий. Многие артисты поучаствовали в акцие против сексуального насилия. Одной из первых прибывших на церемонию оказалась Мишель Уильямс в компании Тараны Берк, основательницы движения Me too. Другие активистки данной организации также появились на красной дорожке в сопровождении звезд. Основной целью появления участниц движения Me too на «Золотом глобусе» стало привлечь внимание к жертвам дискриминации и всех видов насилия, не только сексуального.

Напомним, что за некоторое время до "Золотого глобуса" звезды предупредили, что появятся на красной дорожке в черном. Все деньги от выхода в платьях известных дизайнеров пойдут на благотворительность.
Виктория Озерова
Новости по теме
Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд шокировали поцелуем на
Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд шокировали поцелуем на "Золотом глобусе"

Подозрения в гомосексуализме закрались у журналистов, которые словили Эндрю Гарфилда и Райана Рейнольдса за страстным поцелуем во время вручения премии

Мировые звезды шоу-бизнеса поучаствовали в премии Fashion Awards-2016
Мировые звезды шоу-бизнеса поучаствовали в премии Fashion Awards-2016

В Лондоне прошла церемония награждения премии Fashion Awards. На красной дорожке этого мероприятия собрались звезды мирового шоу-бизнеса.

Леди Гага посвятила татуировку жертвам сексуального насилия
Леди Гага посвятила татуировку жертвам сексуального насилия

Скандально известная певица Леди Гага посвятила новую татуировку жертвам сексуального насилия. Mama Monster отправилась в тату-салон стразу же после церемонии

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости