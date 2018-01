На «Золотом глобусе» звезды устроили акцию против сексуального насилия

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 75-ая церемония вручения премии «Золотой глобус». Многие звезды шоу-бизнеса прибыли на мероприятие в черном в знак поддержки жертв насилия и дискриминации.

Виктория Озерова

7 января в Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из престижных кинопремий. Многие артисты поучаствовали в акцие против сексуального насилия. Одной из первых прибывших на церемонию оказалась Мишель Уильямс в компании Тараны Берк, основательницы движения Me too. Другие активистки данной организации также появились на красной дорожке в сопровождении звезд. Основной целью появления участниц движения Me too на «Золотом глобусе» стало привлечь внимание к жертвам дискриминации и всех видов насилия, не только сексуального.Напомним, что за некоторое время до "Золотого глобуса" звезды предупредили, что появятся на красной дорожке в черном. Все деньги от выхода в платьях известных дизайнеров пойдут на благотворительность.