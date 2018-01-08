Настасья Самбурская разводится с мужем

Настасья Самбурская, известная российскому зрителю по ситкому «Универ. Новая общага», поругалась со своим мужем Кириллом Дыцевичем и выгнала его из дома.

Валерия Голицына

Главной причиной такого острого конфликта стало интервью свекрови Настасьи. И хотя женщина ничего плохого не сказала о браке Кирилла и Настасьи, но актрису возмутил тот факт, что своего разрешения на интервью она не давала. Супруги сильно поругались, и Настасья выставила вещи Дыцевича за порог дома. Сейчас молодые люди живут отдельно. Однако близкие друзья и поклонники этой звёздной пары не теряют надежды на то, что всё ещё может наладиться.О том, состоится ли развод, и общаются ли сейчас супруги – ничего неизвестно. Настасья Самбурская известна тем, что не любит рассказывать о своей личной жизни широкой публике, поэтому возможно о разводе поклонники актрисы узнают только спустя долгое время.