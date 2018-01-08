Галкин опубликовал эмоции Пугачевой на выступление Плющенко

Максим Галкин выложил в социальную сеть видеоролик с эмоциями на лице Аллы Пугачевой на ледовом шоу Евгения Плющенко.





Алла Борисовна с таким восторгом наблюдала за шоу, что Максим Галкин не сдержался и запечатлел такой момент. Пугачева даже некоторые сцены происходящего снимала себе на телефон. После представления звездная чета выразили огромную благодарность организаторам такого замечательного шоу, от которого остались тысячи положительных эмоций. Пользователи социальной сети с умилением любуются своими кумирами, которые всегда только вместе посещают мероприятия.Напомним, что в рождественские праздники Максим Галкин и Алла Пугачева приехали уже на второе ледовое шоу. Ранее они были на выступление Татьяны Навки.