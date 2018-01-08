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| | На «Золотом глобусе» Юэн Макгрегор поблагодарил и жену, и девушку

На «Золотом глобусе» Юэн Макгрегор поблагодарил и жену, и девушку

Сегодня, 13:26
В ходе своей торжественной речи на церемонии «Золотой глобус» актер Юэн Макгрегор поблагодарил одновременно и свою жену, и свою девушку. Информацией об этом поделились представители американской прессы.
 

На «Золотом глобусе» Юэн Макгрегор поблагодарил и жену, и девушку

 

На данный момент Макгрегор и его супруга Ив Мавракис живут отдельно, хотя официально они не разведены. В браке они находятся с 1995 года. Актеру это не мешает строить романтические отношения с актрисой Мэри Элизабет Уинстед. С девушкой он познакомился на съемках третьего сезона сериала «Фарго». Как раз-таки за сразу две роли в упомянутом ТВ-шоу Макгрегор и получил «Золотой глобус». На экране он изобразил двух враждующих братьев Рэя и Эммита Стасси.
 
«Я хотел бы поблагодарить Ив, которая была со мной на протяжении 22 лет», - заявил актер, а после, как ни в чем не бывало, обратился к своей актуальной пассии.

Николай Офицеров
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