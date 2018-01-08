На «Золотом глобусе» Юэн Макгрегор поблагодарил и жену, и девушку

На «Золотом глобусе» Юэн Макгрегор поблагодарил и жену, и девушкуСегодня, 13:26
Ирландский боец Конор Макгрегор отказался от любых поединков до мая 2017 года из-за того, что его жена беременна. Супруга спортсмена сильно переживает каждый
В третьем сезоне сериала «Фарго» актер Юэн Макгрегор сыграет несколько главных ролей, а именно двух братьев. Действие этой части криминальной антологии
В этом году премии «Золотой глобус» немало актеров удостоены впервые. Так, Сильвестр Сталлоне взял первую статуэтку Ассоциации зарубежной прессы за участие в