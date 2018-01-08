Киркоров прокомментировал скандал с поклонницей

В личном микроблоге Филипп Киркоров поздравил фанатов с Рождеством. Также певец поблагодарил тех, кто уважает свободное время артистов, ведь они тоже имеют право на отдых. Сейчас звезда отдыхает со своими детьми в Майами.

Виктория Озерова

Филипп Киркоров в рождественском поздравлении дал комментарии по поводу информации о скандале с участием артиста и поклонницы в Майами. Певец рассказал, что просто не ответил на просьбу женщины об автографе и ушел, ведь он сейчас на каникулах. Он отметил, что прощает своих фанатов за назойливость, бестактность и хамство. При этом Киркоров сообщил, что ему жаль тех, кто не понимает артистов и не уважает их права на отдых.Ранее в Сети появилась запись, на которой женщина буквально по пятам идет за поп-королем и при этом угрожает ему судом. Женщина утверждает, что Филипп Киркоров не просто отказался дать автограф, а оскорбил ее при муже и сыне. Инцидент произошел в Майами.