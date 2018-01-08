Соперницы Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон встретились на «Золотом глобусе» 

На церемонию «Золотой глобус» были приглашены Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон, которые являются соперницами и экс-женами Бреда Питта.





На церемонии «Золотой глобус», которая состоялась в ночь с воскресенья на понедельник, встретились две бывшие жены Бреда Питта - Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли. В течение трех лет никто не видел их, вместе присутствующих, ни на одной из церемоний. Актрисы стали ведущими на торжестве вручения призовой статуэтки, и им пришлось смириться со своей враждой. Они даже поселились в одном и том же отеле «Беверли Хиллз» в Лос-Анжелесе, где и проходила церемония. Анджелина приехала туда вместе с сыном Паксом, а Дженнифер с супругом Джастином Теру.Вражда у них началась из-за соперничества за любовь Бреда Питта, которого увела из семьи Анджелина Джоли. Сейчас они обе с ним разведены. Анджелина прожила с Бредом в браке двенадцать лет, а Дженнифер всего лишь пять.