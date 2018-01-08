Алексей Панин ответил «убогому» Максиму Галкину и хейтерам китайской пословицей

Алексей Панин решил ответить всем без конца донимающим его хейтерам, а также названному лично им «убогим» Максиму Галкину. Для этого он использовал китайскую пословицу. Скандалист публикацию разместил на просторах своей странички в Instagram.

Панин на своей странице в социальной сети разместил собственную фотографию, под которой написал пословицу: «Бриллиант, упавший в грязь, все равно бриллиант, а пыль поднявшаяся до небес, так и остается пылью». В качестве комментария к публикации актер также выразил собственное сожаление относительно факта того, что ему только лишь сейчас стало известно данное выражение.

Актер убежден в том, что ему данный пост стоило опубликовать уже давно, а не тратить свои силы и время, дабы ответить «убогому Галкину, хейтерам и прочему различному сброду».

Большая часть поклонников решила поддержать Панина, добавив, что он настоящий молодец, ведь его не сбивают с выбранного пути не только нападки прессы, но и постоянная критика всех остальных. Не все оценили высказывание Алексея, добавив, что не понимают, о ком он говорит, ведь адресовать это должен себе.

Николай Офицеров