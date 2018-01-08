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| | Лиза Триандафилиди уверена, что Саша Черно и Иосиф Оганесян примирятся к «Любви года»

Лиза Триандафилиди уверена, что Саша Черно и Иосиф Оганесян примирятся к «Любви года»

Сегодня, 12:50
Участница скандального проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди уверена, что расставание Саши Черно и Иосифа Оганесяна на этот раз окончательно. Девушка считает, что пара снова заживет вместе к «Любви года», хотя ничем хорошим это для обоих не закончится.

Лиза Триандафилиди уверена, что Саша Черно и Иосиф Оганесян примирятся к «Любви года»

 

Три недели назад Александра Черно и Иосиф Оганесян разошлись, заявив, что больше никогда не будут вместе. Только участникам и поклонникам «Дома-2» в это слабо верится. Свои предположения высказала девушка Алексея Чайчица Лиза Триандафилиди. Она отметила, что Иосиф появился на проекте с конкретной целью – отношения с Сашей, и ни дня не был один. Триандафилиди подчеркнула, что Черно и Оганесян не могут друг без друга, хотя парню лучше было бы без Александры.

Лиза Триандафилиди отметила, что ей, как и другим участникам, было бы очень интересно посмотреть, как Саша и Иосиф будут жить отдельно, но насладиться этим не удастся. Девушка уверена, что они снова сойдутся к «Любви года».
Виктория Озерова
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