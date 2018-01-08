Три тысячи роз и первое свидание: Имя богатого поклонника Бузовой раскрыто

Пиар-агент известной исполнительницы и ведущей Ольги Бузовой открыл секрет, согласно которому выяснилось, что у артистки появился новый воздыхатель. Представители певицы рассказали, что поклонник звезды не из "обычных" людей и имеет немалое состояние, ведь перед приглашением на первое свидание мужчина подарил любимой женщине 33 букета алых роз, что стало неожиданностью не только для певицы, но и для всего ее окружения.

По рассказу пиар-агента, к ним в офис позвонил помощник бизнесмена и сообщил, что должен передать доставку цветов Ольге Бузовой. Но никто не ожидал, что к дому артистки подъедет целый грузовик с цветами, которых в общей сложности оказалось 3300. Вся квартира певицы превратилась в оранжерею, и по приходу домой ведущая была поражена. Позднее фотографию с таким большим количеством цветов смогли увидеть и поклонники исполнительницы, а снимок также сопровождался восторженными комментариями Ольги.В окружении певицы ходят разговоры, что личность таинственного поклонника несколько раскрыта, и зовут его Михаил. Бизнесмен является успешным финансистом, имеет приличное состояние, ему 35 лет, и женат мужчина еще не был. Сообщается, что Ольга уже согласилась сходить с поклонником на первое свидание, ведь уже достаточно грустить и пора начинать строить новые отношения. Более того, накануне Бузова призналась, что устала находиться в одиночестве и нуждается в надежном мужчине, которого пока нет рядом.

Фанаты Ольги Бузовой отмечают, что новый состоятельный воздыхатель может стать именно тем идеальным мужчиной, который сможет попасть в «хит-парад» мыслей исполнительницы, ведь такая щедрость, как грузовик цветов для любимой, уже о многом говорит. Однако не исключено, что для начала нужно пообщаться и хорошенько узнать друг друга, ведь первое впечатление о человеке нередко бывает обманчивым, и с Ольгой бизнесмен может просто не найти общий язык.

Анна Лисичкина

Тем временем, бывший избранник ведущей футболист Дмитрий Тарасов вовсю строит отношения с моделью Анастасией Костенко, ставшей заменой Ольги. Появилась информация, что пара уже ждет ребенка, и спортсмен сделал предложение своей любимой, от которого она не смогла отказаться. Пока не известно, как на такие новости отреагировала Бузова, длительное время находящаяся в депрессии после тяжелого разрыва, однако уже понятно, что место в сердце певицы может занять новый состоятельный мужчина, подходящий под описание идеала артистки.