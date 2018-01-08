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| | 51-летняя Холли Берри пришла на «Золотой глобус» почти голой

51-летняя Холли Берри пришла на «Золотой глобус» почти голой

Сегодня, 12:38
Холли Берри не устает доказывать всем, что возраст - вовсе не причина для того, чтобы чувствовать себя желанной и сексуальной. Видимо, по этой причине на церемонию вручения «Золотого глобуса» 51-летняя актриса выбрала платье, в котором она выглядела практически обнаженной.
 

51-летняя Холли Берри пришла на «Золотой глобус» почти голой

 

Снимки, сделанные журналистами на красной дорожке, появились в сети несколько ранее и вызвали бурное обсуждение. Как можно увидеть, знаменитость для того, чтобы подчеркнуть свои лучшие части тела выбрала черное платье дизайнерской работы Zuhair Murad, которое скроено таким образом, что едва прикрывает тело Берри. Кружевные вставки со своей задачей справляются и прикрывают интимные места, а довольно интригующие просветы в ткани показывают остальные части тела. Помимо этого, размер платья позволял оголить роскошные ноги знаменитости.
 
Завершающим штрихом в шикарном луке Холли Берри стали босоножки на тонком ремешке. Поклонники и гости церемонии несколько удивились столь неожиданному внешнему виду звезды.
 
Несмотря на то, что наряд уже сразу поместили в список одного из наиболее неудачных в этом году, многие фанаты отмечают, что Берри выглядит не по годам молодо и не стесняется это демонстрировать в помощь столь откровенных платьев.

Николай Офицеров
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