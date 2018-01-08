Plus-size модель Эшли Грэм порадовала поклонников новым снимком в белье

Плюс-сайз модели уже стали неотъемлемой частью современной поп-культуры. Именно поэтому девушки, вроде Эшли Грэм, пользуются небывалой популярностью в Instagram. 29-летняя манекенщица решила вновь обрадовать своих фолловеров фотографией своих соблазнительных форм.

На появившемся в блоге Эшли Грэм она запечатлена в одном лишь нижнем белье. Пользователи стали рассказывать в комментариях о том, что уже насытились за годы моделями, пропагандирующими аномальную худобу и отметили, что женщины вроде Эшли Грэм выглядят значительно более сексуально и женственно, чем символы «анорексичного модельного бизнеса».

Грэм неоднократно отмечала, что намерена всячески бороться с тем, как современные медиа и люди относятся к красоте. Именно поэтому она отказывается худеть до «общепринятых» норм, а свою красоту показывает в том виде, в котором ей нравится больше всего.

Николай Офицеров