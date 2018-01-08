Plus-size модель Эшли Грэм порадовала поклонников новым снимком в белье

Plus-size модель Эшли Грэм порадовала поклонников новым снимком в бельеСегодня, 12:29
29-летнея пышнотелая модель Эшли Грэм продолжает шокировать своих поклонников и недоброжелателей. На этот раз девушка примеряла на себя бикини и хвост русалки.
Известная топ-модель plus-size Эшли Грэм показала в Instagram пышек в купальниках. Фотографии девушек покорили соцсети.
Американская модель Эшли Грэм не стесняется своих пышных форм и готова их продемонстрировать только ради эффектных кадров. Новый снимок Эшли разместила в