Звезда «Голоса» закатила скандал из-за выходки Первого канала

Прославившаяся участием в программе «Голос» Елена Максимова закатила настоящую истерику из-за поступков режиссеров Первого канала. Девушку крайне расстроил тот факт, что ее выступление было вырезано из итоговой передачи новогоднего огонька. Также она рассказала о том, записи каких знаменитостей также были удалены.

«Артисты, которые себя уважают, никогда не стали бы вопить на весь Инстаграм о том, что их вырезали из эфира Первого канала. Это может только истеричка Максимова. Причем, делать она это будет как в последний раз», - заявила на своей странице в социальной сети певица.

Она также добавила, что режиссеры также посчитали необходимым вырезать новогодние песни Эльмиры Калимуллиной, Нины Шацкой и участниц «Евровидения» коллектива «Бурановские бабушки».

Сообщение Максимова закончила емким: «девки, ну что за хр*нь?» и добавила, что пойдет справляться с грустью в спортзале. Поклонники поддержали Максимову и посоветовали ей не расстраиваться. Первый канал на ее претензии пока никак не отреагировал.

Николай Офицеров