Звезда «Голоса» закатила скандал из-за выходки Первого канала

Звезда «Голоса» закатила скандал из-за выходки Первого каналаСегодня, 11:45
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова вновь отличилась своими выходками. На этот раз она в эфире шоу "Бабий Бунт" на "Первом канале" Ольга сцепилась в словесной
Зрители "Первого канала" сами выберут звезд для новогоднего огонька путем голосования в соцсетях. Такое решение приняло руководство телеканала после того, как
Знаменитый удмуртский ансамбль «Бурановские бабушки» собирается выпустить свой дебютный альбом. Ансамбль запишет множество уже известных песен, и, кроме того,