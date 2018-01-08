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| | Целлюлит «Русской Кардашьян» ужаснул пользователей Сети

Целлюлит «Русской Кардашьян» ужаснул пользователей Сети

Сегодня, 11:26
Анастасия Квитко у себя в микроблоге разместила новое видео, где показала, как обычно проходят её пляжные фотосессии. Однако пользователи Сети на видео заметили не только выдающуюся фигуру модели, но и заметный целлюлит.

Целлюлит «Русской Кардашьян» ужаснул пользователей Сети

 

Пышные формы дают о себе знать и даже модели откровенных фотосессий для мужских журналов могут страдать от ненавистного целлюлита. Так пользователи Сети рассмотрели «апельсиновую корочку» и у Анастасии Квитко, которую окрестили «русской Ким Кардашьян».

Модель на новом видео в мини-бикини показала, как проходит её пляжная фотосессия на берегу океана. В посту Анастасия написала, что настолько любит свою работу, что готова участвовать в фотосессиях даже в холодную погоду в Майями. Напомним, что сейчас модель работает над созданием эксклюзивных эротических календарей.
Светлана Славянская
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