Целлюлит «Русской Кардашьян» ужаснул пользователей Сети

Пышные формы дают о себе знать и даже модели откровенных фотосессий для мужских журналов могут страдать от ненавистного целлюлита. Так пользователи Сети рассмотрели «апельсиновую корочку» и у Анастасии Квитко, которую окрестили «русской Ким Кардашьян».
Модель на новом видео в мини-бикини показала, как проходит её пляжная фотосессия на берегу океана. В посту Анастасия написала, что настолько любит свою работу, что готова участвовать в фотосессиях даже в холодную погоду в Майями. Напомним, что сейчас модель работает над созданием эксклюзивных эротических календарей.