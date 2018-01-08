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| | Хейтеры опубликовали фото родителей Антона Гусева, которых он не хотел никому показывать

Хейтеры опубликовали фото родителей Антона Гусева, которых он не хотел никому показывать

Сегодня, 10:40
Бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев долгое время умалчивал о своём происхождении. Но Хейтеры опубликовали фото его родителей, которых он не хотел никому показывать.

Хейтеры опубликовали фото родителей Антона Гусева, которых он не хотел никому показывать 


Антона Гусев долгое время выставлял себя коренным жителем Москвы и говорил, что он из богатой семьи. Но оказалось все не так. На самом деле, Антон уроженец города Ульяновск и жил в самой обычной семье среднего достатка. На днях в социальную сеть хейтеры выложили фотографии сестры Гусева Маши и отца с матерью. Сразу стало видно, что это не олигархи. Пользователи интернета возмутились таким поведением Гусева. Видимо, дабы не испортить свой имидж, он, стесняясь, скрывал правду о своих родных, чего не стоило делать.

Фолловеры заявили, что такое поведение не приемлемо, ведь эти люди дали ему жизнь и воспитали.
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