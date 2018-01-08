Хейтеры опубликовали фото родителей Антона Гусева, которых он не хотел никому показывать 

Бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев долгое время умалчивал о своём происхождении. Но Хейтеры опубликовали фото его родителей, которых он не хотел никому показывать.





Антона Гусев долгое время выставлял себя коренным жителем Москвы и говорил, что он из богатой семьи. Но оказалось все не так. На самом деле, Антон уроженец города Ульяновск и жил в самой обычной семье среднего достатка. На днях в социальную сеть хейтеры выложили фотографии сестры Гусева Маши и отца с матерью. Сразу стало видно, что это не олигархи. Пользователи интернета возмутились таким поведением Гусева. Видимо, дабы не испортить свой имидж, он, стесняясь, скрывал правду о своих родных, чего не стоило делать.Фолловеры заявили, что такое поведение не приемлемо, ведь эти люди дали ему жизнь и воспитали.