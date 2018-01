Певица Лана Дель Рей прокомментировала обвинения Radiohead в плагиате

Представители британской группы Radiohead ранее подали в судебные органы официальные бумаги, связанные с обвинением певицы Ланы Дель Рей в плагиате. Представители The Sun эту информацию подтвердили, а позже с официальным комментарием выступила и сама Лана.

Речь идет о композиции Get Free. По мнению британцев из Radiohead, композиция американки слишком схожа с одним из их главных хитов - песней Creep. Музыканты намерены выяснять свои творческие разногласия исключительно в суде. «Все, что раньше говорили в прессе об иске это правда. Я точно знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep. Radiohead хотят получать за нее 100% от публикации. За последние несколько месяцев я предлагала им до 40%, но они пошли на принцип и заявили, что их устроит только полная сумма. Их адвокаты неумолимы, поэтому нам придется выяснять отношения в суде», - заявила Дель Рей на просторах своего аккаунта в Twitter.

The Sun отмечают, что целью британцев является максимальная компенсация за плагиат или внесения себя в число соавторов композиции для того, чтобы получать авторские отчисления. Как известно, композиция Creep вышла в 1992 году. История с ней тоже не совсем чистая, ведь даже Radiohead обвиняли в плагиате музыки из песни The Air That I Breath группы The Hollies.

Николай Офицеров