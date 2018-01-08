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| | Ксения Царицына показала шикарное кольцо от мужа-миллионера

Ксения Царицына показала шикарное кольцо от мужа-миллионера

Сегодня, 09:46
В социальной сети Instagram появилось фото с подарком Алексея Шаповалова, который он сделал своей жене, модели Ксении Царицыной.
 

Ксения Царицына показала шикарное кольцо от мужа-миллионера

 

Ксения Царицына выложила на свою страничку, в социальной сети, снимок кольца, с восхищением прокомментировав, что избранник знает хорошо ее вкус к драгоценностям. Кольцо состоит из двух частей, на одной части красуется огромный камень зеленого цвета. Алексей сделал своей возлюбленной безумно дорогой подарок, которым все поклонники не перестают восторгаться. Но, какие камни находятся на кольце, для подписчиков, до сих пор остается загадкой.

 

Напомним, что Ксения Царицына вступила в брак с Алексеяем Шаповаловым в 2012 году, и прожили вместе счастливо уже пять лет.
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