Тайны личной жизни Сергея Лазарева: Сын без матери, потому что папа гей?

Популярный российский певец Сергей Лазарев не перестает терзать своих поклонников и не планирует рассказывать, кто именно стал мамой его сына Никиты. Из-за этого преданные фанаты и пускаются в размышления, придумывая даже самые невероятные теории.

Сергей Лазарев в 2016 году признался, что у него есть двухлетний сын и с тех пор принялся публиковать фотографии ребенка в микроблоге, скрывая его лицо. В рождественские праздники Instagram исполнителя вновь пополнился снимком мальчика, который запечатлен во время церковной службы в храме. Только спустя год после известий о пополнении в семье Лазарев решился показать лицо Никиты общественности и под Новый год продемонстрировал фотографию в компании сына.

Кто именно является мамой ребенка достоверно неизвестно. Некоторые приписывают эту роль Лере Кудрявцевой, с которой некоторое время был в отношениях Сергей Лазарев. Другие же убеждены, что выносила Никиту суррогатная мать. Более того, существует теория, согласно которой певец является геем, а отношения с Кудрявцевой были лишь прикрытием гомосексуальности. Поклонники даже нашли партнера Лазарева, который не сильно и скрывается. Роль любовника фолловеры звезды эстрады приписали его другу, Дмитрию Кузнецову. Оказывается, молодой человек, бизнесмен, всегда был рядом с исполнителем. Тому доказательством являются одиночные фотографии из одних и тех же мест, а вот совместных снимков они избегают. Поклонники певца считают, что Лазарев предпочитает не афишировать свои сексуальные предпочтения, потому и заявляет о своей непубличной возлюбленной.

На таких результатах расследования дотошные фанаты не остановились и смогли узнать о другом уровне отношений между Лазаревым и Кузнецовым. Мужчины связаны не только дружескими, но и деловыми отношениями, владея общим бизнесом в виде кондитерской для собак. С "любовью" Лазарева поклонники определились, записав певца в гомосексуалисты, а вот выяснить мать Никиты так и не смогли. Подсказку дал Филипп Киркоров, рассказав о суррогатной матери, чьими услугами якобы и воспользовался Лазарев.

Впрочем, не исключается вероятность того, что у Сергея Лазарева действительно имеется возлюбленная, которая и родила Никиту. Возможно, что исполнитель в погоне за приватностью смог настолько замаскировать свою семью, что сам предстал в образе гея, предпочитая такой образ, оставляя в тайне личную жизнь.