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| | «Пьяная» «с листиком на интимном месте»: Волочкова удивила подписчиков занавеской на голове

«Пьяная» «с листиком на интимном месте»: Волочкова удивила подписчиков занавеской на голове

Сегодня, 09:27
Фото балерины «взорвало» сеть.

 

Анастасия Волочкова не перестает удивлять общественность своим экстравагантным видом. На этот раз в Instagram она опубликовала снимок, на котором представала в весьма раскрепощенном виде. В купальнике и с занавеской на голове она позирует на фоне стола с бокалом шампанского и нижнего белья на полотенце. «А так? А вы там как? Позволила себе лениться, но форму берегу!», - подписала свой пост балерина. Ее подписчики отметили, это фото в очередной раз доказывает, что с ней творится что-то неладное. Многие, уже по сложившейся традиции, принялись критиковать ее вешний вид. В частности, подмеченный на столе бокал шампанского приняли за подтверждение алкоголизма у Анастасии Волочковой, отметив, что на фото она, скорее всего, «пьяная». Другие склоны полагать, что все дело в желании привлечь к себе внимание, сделав подобный вывод из «листика на интимном месте». Больше всего критики прозвучало в сторону фигуры балерины: «О каких формах речь??? Фигуры нет, талии нет, плечи огромные. Фото в купальнике это не твоё». Фанаты Волочковой поддержали артистку, сообщив, что у нее действительно хорошая фигура, вместе с тем многие порадовались за то, что их кумир живет в свое удовольствие, оставив соответствующие комментарии.

 

«Пьяная» «с листиком на интимном месте»: Волочкова удивила подписчиков занавеской на голове

 

Балерина продолжает эпатировать, публикуя снимки, где она позирует в том же купальнике с яркими желтыми цветам, а также, не стесняясь, демонстрирует интимные части тела. Один из таких фото был сделан на фоне моря. «Мои дорогие! Мне просто кайфово тут. Зацените цвет воды и порадуйтесь за меня! А я за вас! Не мерзните там! Я вас согревать буду позитивом!», - написала Волочкова своим фанатам. Однако нашлись и те, кто увидел в фигуре балерины сходство с трансвеститом и ее «удивительные трансформации тела». Артистка не дает себя в обиду, публикуя снимки своих ног, которые свидетельствуют об упорном труде для достижения собственной цели. «Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И Мальдивской тоже! Да потому что, мои дорогие, я её заслужила! Каторжным трудом! А Вы? ... Пролистните...», - написала балерина на своей странице в сети. И пока многие продолжают критиковать Анастасию Волочкову, она продолжает публиковать эпатажные и неоднозначные снимки на своей странице в социальной сети.
Дыль Лилия
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