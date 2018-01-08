В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Мнения

В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Сергея Зверева раскритиковали за гламурное исполнение армейской песни

Сергея Зверева раскритиковали за гламурное исполнение армейской песни

Сегодня, 09:22
Короля гламура Сергея Зверева пользователи Сети раскритиковали за своеобразное исполнение известной армейской песни «Дембеля». Композиция также должна прозвучать в популярном сериале «Сваты».

Сергея Зверева раскритиковали за гламурное исполнение армейской песни

 

Скандально известный светский лев Сергей Зверев решил в очередной раз оказаться в центре внимания. На этот раз артист исполнил легендарную армейскую песню «Дембеля», однако это не понравилось жителям России. Сообщается, что Зверев появиться в одной из серий «Сватов», где в компании Потапа и Федора Добронравова спел композицию.

Стоит отметить, что последний сезон популярного сериала «Сваты» появиться на голубых экранах уже в этом году. В Интернете ходят немало догадок о чем будет финальный сезон, однако как сложится судьба героев до сих пор остается неизвестной.
Светлана Славянская
Новости по теме
Сергея Зверева с короной на голове сравнили с мумией
Сергея Зверева с короной на голове сравнили с мумией

Звезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев в очередной раз шокировал публику. На этот раз артист пришел на музыкальную премию Music box с короной на голове,

Сергей Зверев подарил Анастасии Волочковой безвкусное платье
Сергей Зверев подарил Анастасии Волочковой безвкусное платье

«Король Гламура» - Сергей Зверев подарил известной балерине Анастасии Волочковой "безвкусное" платье. Светская молва не утихает вокруг эпатажной пары

Эпатажный Сергей Зверев посвятил песню Вере Брежневой
Эпатажный Сергей Зверев посвятил песню Вере Брежневой

К счастью поклонников популярного российского стилиста и певца Сергея Зверева наконец-таки завершился его творческий перерыв. Исполнитель записал песню и клип

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости