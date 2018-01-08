Сергея Зверева раскритиковали за гламурное исполнение армейской песни

Короля гламура Сергея Зверева пользователи Сети раскритиковали за своеобразное исполнение известной армейской песни «Дембеля». Композиция также должна прозвучать в популярном сериале «Сваты».

Светлана Славянская

Скандально известный светский лев Сергей Зверев решил в очередной раз оказаться в центре внимания. На этот раз артист исполнил легендарную армейскую песню «Дембеля», однако это не понравилось жителям России. Сообщается, что Зверев появиться в одной из серий «Сватов», где в компании Потапа и Федора Добронравова спел композицию.Стоит отметить, что последний сезон популярного сериала «Сваты» появиться на голубых экранах уже в этом году. В Интернете ходят немало догадок о чем будет финальный сезон, однако как сложится судьба героев до сих пор остается неизвестной.