Сергей Лазарев с сыном посетил рождественскую церковь

Певец Сергей Лазарев вместе со своим сыном на Рождество посетил церковь, а в социальную сеть выложил фото.

Рождественский праздник певец празднует всю жизнь, вот и в этом году он встречал Рождество в семейном кругу. Утром Сергей Лазарев посетил со своим сыном Никитой храм, присутствовал на рождественском богослужении. И даже в социальную сеть выложил снимок сынишки в церкви возле алтаря. Поклонники Лазарева сразу же отметили, что сходство Никиты со звездным папой очень большое. Они похожи как две капли воды.Сергей Лазарев до недавнего времени вообще свое чадо никому не показывал и даже не выставлял фотографии. Это всего лишь вторая фотография с открытым лицом Никиты, которая появилась в социальных сетях звездного папы.