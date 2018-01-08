В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Мнения

В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Сергей Лазарев с сыном посетил рождественскую церковь

Сергей Лазарев с сыном посетил рождественскую церковь

Сегодня, 09:23
Певец Сергей Лазарев вместе со своим сыном на Рождество посетил церковь, а в социальную сеть выложил фото.

Сергей Лазарев с сыном посетил рождественскую церковь

 

Рождественский праздник певец празднует всю жизнь, вот и в этом году он встречал Рождество в семейном кругу. Утром Сергей Лазарев посетил со своим сыном Никитой храм, присутствовал на рождественском богослужении. И даже в социальную сеть выложил снимок сынишки в церкви возле алтаря. Поклонники Лазарева сразу же отметили, что сходство Никиты со звездным папой очень большое. Они похожи как две капли воды.

Сергей Лазарев до недавнего времени вообще свое чадо никому не показывал и даже не выставлял фотографии. Это всего лишь вторая фотография с открытым лицом Никиты, которая появилась в социальных сетях звездного папы.
Новости по теме
Сергей Лазарев выложил фото подросшего сына
Сергей Лазарев выложил фото подросшего сына

В своем микро-блоге Instagram, популярный певец Сергей Лазарев поделился фотографией с маленьким сыном Никитой. Певец запретил комментировать фотографию

Сергей Лазарев показал милое фото с сыном
Сергей Лазарев показал милое фото с сыном

Сергей Лазарев больше не скрывает факт своего отцовства. На своей странице в Instagram певец опубликовал трогательное фото, на котором он запечатлен на отдыхе

Сергей Лазарев порадовал поклонниц своим голым торсом
Сергей Лазарев порадовал поклонниц своим голым торсом

Певец Сергей Лазарев решил порадовать ценителей его творчества, поклонников. Проснувшись, он сделал селфи в постели и выложил в социальную сеть, чем привёл в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости