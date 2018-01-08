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| | Певица Юлия Началова показала руки, изуродованные болезнью

Певица Юлия Началова показала руки, изуродованные болезнью

Сегодня, 09:07
Звезда Юлия Началова заболела подагрой, болезнь отразилась на ее руках, изуродовав их до неузнаваемости.

 

Певица Юлия Началова показала руки, изуродованные болезнью

 

 

Уже несколько лет подряд Юлия Началова страдает страшной болезнью – подагрой, из-за которой у нее сильно пострадали руки. Исполнительница долгое время стеснялась этого недуга, пряча от постороннего взгляда кисти рук в перчатках. Но 6 января, она решила показать всем, во что превратила ее болезнь. Руки Началовой покрылись страшными шишками. На свою страничку в социальной сети Instagram звезда эстрады выложила видеоролик с исполнением новогодней песни. Но поклонники так были восхищены ее чудесным голосом и обонянием, что особо на руки певицы никто внимания и не заострил.
 
 

Певица Юлия Началова показала руки, изуродованные болезнью

 

Подагра - это страшный недуг. Эта болезнь в первую очередь поражает суставы всего организма, деформируя их и увеличивая в размере, некоторые люди даже теряют способность ходить.

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