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| | Ковальчук поведала способ похудения после поедания вкусняшек

Ковальчук поведала способ похудения после поедания вкусняшек

Вчера, 23:16
Юлия Ковальчук поведала, как противодействует лишнему весу после Нового года. Певица сообщает об этом в Instagram.

Ковальчук поведала способ похудения после поедания вкусняшек

 

Новогодние торжества знаменитость отметила в кругу семьи и, конечно, за все это время съела немало вкусной и калорийной пищи. В связи с этим Ковальчук рассказала поклонникам секрет похудения.

Для того, дабы сбросить накопившиеся килограммы, певица предлагает подписчикам вести здоровый образ жизни. Она для этого совершает продолжительные прогулки, а чтобы получать от них положительные эмоции, берет с собой провизию для перекуса и согрева. Для Ковальчук здоровый образ жизни превыше всего, поэтому на такой случай с ней всегда чай, йогурт и теплый компот.

В ноябре певица отметила 35 лет с первого дня рождения. Поклонники поздравили исполнительницу с праздником, пожелали ей и ее дочери здоровья. В тот день она не публиковала никаких снимков и видеороликов, а просто отметила торжество среди родных и близких.
Никита Готский
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