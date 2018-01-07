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| | Благоверная Мамаева прикрыла грудь маракуйей

Благоверная Мамаева прикрыла грудь маракуйей

Вчера, 22:58
Жена знаменитого футболиста Павла Мамаева Алана разместила в Instagram эротические снимки, сделанные на отдыхе в Таиланде. На одном из фото она изображена с обнаженной грудью, прикрытой только половинками фрукта маракуйя.

 

Знаменитый футболист Мамаев решил сделать новогодний подарок своей семье в виде поездки на курорт Маенам в Таиланде. Вся семья поселилась в 5-звездочном отеле и сейчас нежится на теплом пляже. Алана Мамаева не только смотрит за детьми, но и успевает сделать сексуальную фотосессию, в которой позирует не только в бикини, но и полностью обнаженной. Так, она разместила в интернете фотографии, на которых запечатлена возле бассейна в соблазнительном купальнике. На другом снимке она смотрит прям в камеру, однако на верхней части тела нет ни какой одежды, только две половины маракуйи прикрывают соблазнительные формы.

Благоверная Мамаева прикрыла грудь маракуйей

 

Поклонники знаменитого семейства не остались в стороне, они написали много хвалебных комментариев красате Аланы. Однако были и такие, которые писали, что Мамаева слишком худая и ей нужно набрать несколько килограмм. Также писали, что ей не стоит публиковать слишком откровенные снимки.
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