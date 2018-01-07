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| | Поклонники: Ким Кардашьян плохая мать

Поклонники: Ким Кардашьян плохая мать

Вчера, 22:25
Интернет-пользователи раскритиковали и осудили знаменитую Ким Кардашьян за то, что она веселилась во время болезни своего сына. Несмотря на то, что ее сын Сэнт находится в больнице, знаменитость устроила веселую вечеринку.

Поклонники: Ким Кардашьян плохая мать

 

До празднования Нового года сына Кардашьян Сэнта доставили в больницу с воспалением легких. Его поместили в отделение интенсивной терапии. Однако это не остановило знаменитость от организации веселья. Все фотографии и видеоролики с торжества она разместила в Instagram. После публикации поклонники обладательницы пышных форм написали ей много негативных комментариев. Они написали, что она плохая мать, раз так поступает. На такие комментарии Кардашьян ответила, что все время находилась рядом с сыном, а расслабилась только тогда, когда ребенок был уже дома.

Помимо оправдательных сообщений знаменитость написала слова благодарности всем работникам клиники, в которой находился Сэнт. По словам звезды, именно благодаря медперсоналу ее сына уже выписали и его самочувствие в порядке. Даже эти слова не помогли переубедить фанатов. Они написали, что это не правильный поступок, так как в мероприятие проходило в том же доме, где находился ребенок.
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