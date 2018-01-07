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| | Анджелина Джоли носит бабушкин гардероб

Анджелина Джоли носит бабушкин гардероб

Вчера, 21:52
Недавно голливудская актриса Анджелина Джоли посетила светское мероприятие. Ее поклонники разочаровались ее нарядом и заявили, что одежда была взята из бабушкиного гардероба.

Анджелина Джоли носит бабушкин гардероб

 

Из-за своего наряда, который сшит в свободном фасоне, поклонники сказали, что знаменитость напоминаем провинциальную библиотекаршу. Отметим, что свободную одежду артистка носит, потому что не желает показывать свою истощенную фигуру. Из-за своей одежды она не раз подвергалась критике со стороны фанатов. Однако это ни как не волнует Джоли.

 

Также как и всегда Анджелина Джоли не стала менять свои привычки из-за мероприятия, посвященному номинантам на премию «Золотой глобус». На торжестве на звезде было надето: темно-синяя длинная свободная юбка, классическая белая блузка, а на плечи она накинула серый широкий шарф. Поклонники знаменитости стали волноваться не только ее внешним видом, но и худой фигурой. Они попросили актрису кушать больше, чтобы она набрала несколько килограммов, которые ей не помешают.
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