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| | Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых

Вчера, 21:57
Супруги Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, участники "Дома-2", побывали на рождественском шоу братьев Сафроновых. Пост об этом появился в Instagram.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых

 

Дмитрий Дмитренко поздравил подписчиков своего аккаунта с Рождеством и рассказал, как отметил этот праздник с женой Ольгой Рапунцель. Пара побывала на представлении иллюзионистов, трио Сафроновых. Дмитренко поблагодарил Андрея Сафронова за приглашение в мир волшебства и отметил, что был рад увидеться с другом спустя год после последней встречи. Представление удивило пару, Дмитренко позвал Сафроновых в гости на поляну "Дома-2".

За 4 часа снимок набрал 4066 лайков. Его прокомментировало 77 подписчиков.

Ранее Ольга Рапунцель призналась, что простила избившего её мужа. Психологи описали цикл супружеского насилия ещё в 70 годах прошлого века. Он состоит из 4 стадий: после нарастания напряжения агрессор атакует жертву, потом следует примирение, тихий "медовый месяц", и круг повторяется снова.
Яна Татьянина
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