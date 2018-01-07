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| | Волочкова надела штору на голове

Волочкова надела штору на голове

Вчера, 21:01
Каждый раз поклонники Анастасии Волочковой удивлены новыми фотографиями, опубликованными в Instagram. Однако последняя фотография, на которой знаменитость со шторой на голове, заставила задуматься ее фанатов о ее самочувствии.

Волочкова надела штору на голове

 

Сейчас знаменитая балерина отдыхает на Мальдивах, так как она заслужила отдых после изнурительной работы над собой, считает Волочкова. Также она не забывает делиться некоторыми моментами с фанатами, показывая фотографии в купальнике.

 

На последнем снимке Анастасия Волочкова изображена возле столика, а на ее голове красуется штора. Такая публикация привела к тому, что поклонники задумались над причинами такого поступка. Некоторые подписчики посчитали, что занавеска на голове дает тонкий намек на скорую свадьбу. Именно поэтому они написали, что наконец-то они дождались этого знаменательного торжества. Другая половина фанатов стала тревожиться за душевное состояние своего кумира, так как последние публикации очень странные.
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