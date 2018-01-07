Ксения Бородина душевно отметила день рождения Дарьи Пынзарь

Ксения Бородина отправилась на зимние праздники в Италию. Компанию ей составил супруг Курбан Омаров. Программа у Ксюши очень насыщенная и одним из мероприятий стал день рождения ее подруги и бывшей коллеги по проекту «Дом-2» Дарьи Пынзарь.

Бородина не забывает о своих поклонниках и регулярно выкладывает в Сеть фотографии своего отдыха. Ранее она запостила в Instagram свое фото с Курбаном на фоне пейзажей Капри, а теперь запечатлелась на возле ресторана Assunta Madre, где и проходило празднования дня рождения Дарьи.Теледива изображена у входа в заведение, украшенного рождественским венком. Для выхода в свет девушка выбрала неброский и в то же время эффектный наряд, который удачно дополнила клатчем, туфлями на высоком каблуке и сияющей улыбкой. С нарядом Ксюша угадала на «все 100%», о чем ей незамедлительно сообщили фолловеры. Более 170 тысяч фанатов Бородиной отметили фото лайками.

Дарья Светозарова

На следующем снимке показано само праздничное застолье, а фото сопровождается поздравлением Бородиной подруги с именинами. Несмотря на то, что фотограф фокусировался на виновнице торжества – Дарье Пынзарь – Ксения вновь вышла на первый план. Это сразу заметили подписчики и осыпали ведущую проекта очередной порцией комплиментов. Для Дарьи у них нашлось намного меньше теплых слов. В частности, им не понравилось, что Пынзарь выбрала для праздника слишком откровенный наряд.