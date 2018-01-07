Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Мнения

Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Ксения Бородина душевно отметила день рождения Дарьи Пынзарь

Ксения Бородина душевно отметила день рождения Дарьи Пынзарь

Вчера, 21:31
Ксения Бородина отправилась на зимние праздники в Италию. Компанию ей составил супруг Курбан Омаров. Программа у Ксюши очень насыщенная и одним из мероприятий стал день рождения ее подруги и бывшей коллеги по проекту «Дом-2» Дарьи Пынзарь.

Ксения Бородина душевно отметила день рождения Дарьи Пынзарь

 

Бородина не забывает о своих поклонниках и регулярно выкладывает в Сеть фотографии своего отдыха. Ранее она запостила в Instagram свое фото с Курбаном на фоне пейзажей Капри, а теперь запечатлелась на возле ресторана Assunta Madre, где и проходило празднования дня рождения Дарьи.

Теледива изображена у входа в заведение, украшенного рождественским венком. Для выхода в свет девушка выбрала неброский и в то же время эффектный наряд, который удачно дополнила клатчем, туфлями на высоком каблуке и сияющей улыбкой. С нарядом Ксюша угадала на «все 100%», о чем ей незамедлительно сообщили фолловеры. Более 170 тысяч фанатов Бородиной отметили фото лайками.

Ксения Бородина душевно отметила день рождения Дарьи Пынзарь

 

На следующем снимке показано само праздничное застолье, а фото сопровождается поздравлением Бородиной подруги с именинами. Несмотря на то, что фотограф фокусировался на виновнице торжества – Дарье Пынзарь – Ксения вновь вышла на первый план. Это сразу заметили подписчики и осыпали ведущую проекта очередной порцией комплиментов. Для Дарьи у них нашлось намного меньше теплых слов. В частности, им не понравилось, что Пынзарь выбрала для праздника слишком откровенный наряд.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ксения Бородина опубликовала позорный снимок Дарьи Пынзарь
Ксения Бородина опубликовала позорный снимок Дарьи Пынзарь

Известная телеведущая Ксения Бородина в своем микроблоге опубликовала снимок, который опозорил экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Дарью Пынзарь. Многие

Бородина поделилась в Instagram новым семейным фото с Курбаном Омаровым
Бородина поделилась в Instagram новым семейным фото с Курбаном Омаровым

Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина поделилась в Instagram новым семейным фото. На снимке изображена сама Ксения, а также её супруг Курбан Омаров, с которым

Ксения Бородина вдохновила Дарью Пынзарь завести второго ребенка
Ксения Бородина вдохновила Дарью Пынзарь завести второго ребенка

Участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась, что завести второго ребенка ее вдохновила телеведущая Ксения Бородина. Девушка долгое время не решалась

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости