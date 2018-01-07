Ольга Бузова насмешила фанатов очень глубоким декольте

Популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова на своей страничке в Instagram опубликовала новый снимок с профессиональной фотосессии. Однако фанаты высмеяли знаменитость за демонстрацию очень глубокого декольте.

Светлана Славянская

Ольга Бузова в Instagram разместила снимок, где показала глубокое декольте. В посту под фотографией певица решила поделиться с поклонниками своими предпочтениями в книгах: «Хотела сказать спасибо всем, кто посоветовал мне книги! Многое отметила, добавила еще из списка топ-10 российских писателей 2017: Пелевина «IPhuck-10», Рубанова «Патриот» и Малышева «Номах». Забавно, но в Дубае все, кто на пляже с книгой – русские. Похоже, мы самая читающая нация».В комментариях поклонники высмеяли Бузову, посчитав, что с нулевым размером груди не стоит надевать подобные наряды. Интернет-пользователи сообщили, что даже фотошоп не помог телеведущей увеличить размер груди.