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| | Ольга Бузова насмешила фанатов очень глубоким декольте

Ольга Бузова насмешила фанатов очень глубоким декольте

Вчера, 20:57
Популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова на своей страничке в Instagram опубликовала новый снимок с профессиональной фотосессии. Однако фанаты высмеяли знаменитость за демонстрацию очень глубокого декольте.

Ольга Бузова насмешила фанатов очень глубоким декольте

 

Ольга Бузова в Instagram разместила снимок, где показала глубокое декольте. В посту под фотографией певица решила поделиться с поклонниками своими предпочтениями в книгах: «Хотела сказать спасибо всем, кто посоветовал мне книги! Многое отметила, добавила еще из списка топ-10 российских писателей 2017: Пелевина «IPhuck-10», Рубанова «Патриот» и Малышева «Номах». Забавно, но в Дубае все, кто на пляже с книгой – русские. Похоже, мы самая читающая нация».

В комментариях поклонники высмеяли Бузову, посчитав, что с нулевым размером груди не стоит надевать подобные наряды. Интернет-пользователи сообщили, что даже фотошоп не помог телеведущей увеличить размер груди.
Светлана Славянская
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