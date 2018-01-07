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| | Маргарита Агибалова мечтает отправиться на жаркий курорт

Маргарита Агибалова мечтает отправиться на жаркий курорт

Вчера, 21:27
Бывшая участница "Дом-2" Маргарита Агибалова мечтает о теплом курорте. Эротический снимок с бассейном она показала в Сети.
 

Маргарита Агибалова мечтает отправиться на жаркий курорт

 

Маргарита в эти новогодние январские дни желает окунуться в теплые морские воды, когда на улице стоит холодная пора года. В соцсети Instagram она обнародовала изображение со своим участием. Агибалова предстала перед подписчиками в прозрачном купальнике, который хорошо подчеркивает ее стройное тело и красивую грудь. Звезда находится в воде бассейна, куда, видимо, и желает возвратиться для отдыха, судя по ее подписи данной фотографии.

Осенью Маргарита вместе с родными отправилась в Лондон. В британской столице она посетила местный зоопарк, гле провела три часа, радуясь массе восхищения для детей. В целом, звезда довольна поездкой, природой, архитектурой и красотами Лондона, но вскоре ее отпуск завершился и она вернулась домой.

Никита Готский
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