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| | В Чехии Романец и Гусева раскритиковали за стиль гопников

В Чехии Романец и Гусева раскритиковали за стиль гопников

Вчера, 21:10
Русская девушка в Чехии узнала и сняла на скрытую камеру Викторию Романец и Антона Гусева, она раскритиковала пару за стиль гопников. Неизвестно, были ли это действительно бывшие резиденты "Дома-2".

В Чехии Романец и Гусева раскритиковали за стиль гопников

 

Пара, заснятая россиянкой, шла по Праге и материлась. Девушка, одетая в ярко-розовую куртку, и юноша в штанах с лампасами выбивались из окружения. Фото в похожем наряде Виктория Романец выкладывала в Instagram.

Ранее Романец разместила в сети пост, за который её раскритиковала "полиция моды". На фото пара позирует на фоне старинного чешского замка. "Только русские так выглядят в Европе! Готовы надеть все бренды и сразу" - прокомментировала снимок makovka00, а viktoriya_kuscheva посоветовала путешественникам одеваться теплее, чтобы не заболеть.


Другие заинтересовались фоном. "Мы были в этом замке. Аж дух захватывает" - пишет shinar_turlubekova_. "Какая Чехия средневековая, готическая, таинственная, особенно в Рождественские и новогодние праздники" - добавила kuunyasha.
Яна Татьянина
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