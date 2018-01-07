В Чехии Романец и Гусева раскритиковали за стиль гопников

Русская девушка в Чехии узнала и сняла на скрытую камеру Викторию Романец и Антона Гусева, она раскритиковала пару за стиль гопников. Неизвестно, были ли это действительно бывшие резиденты "Дома-2".





Яна Татьянина

Пара, заснятая россиянкой, шла по Праге и материлась. Девушка, одетая в ярко-розовую куртку, и юноша в штанах с лампасами выбивались из окружения. Фото в похожем наряде Виктория Романец выкладывала в Instagram.Ранее Романец разместила в сети пост, за который её раскритиковала "полиция моды". На фото пара позирует на фоне старинного чешского замка. "Только русские так выглядят в Европе! Готовы надеть все бренды и сразу" - прокомментировала снимок makovka00, а viktoriya_kuscheva посоветовала путешественникам одеваться теплее, чтобы не заболеть.Другие заинтересовались фоном. "Мы были в этом замке. Аж дух захватывает" - пишет shinar_turlubekova_. "Какая Чехия средневековая, готическая, таинственная, особенно в Рождественские и новогодние праздники" - добавила kuunyasha.