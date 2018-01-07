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| | Норман Доманский боится вылететь из шоу

Норман Доманский боится вылететь из шоу

Вчера, 21:08
Участник проекта «Дом-2» Норман Доманский поделился с фанатами телестройки своими страхами, которые связаны с уходом из шоу. Норман переживает, что может отправиться за ворота из-за того, что слишком быстро сошелся с Дарьей Андреевой.

Норман Доманский боится вылететь из шоу

 

По словам участника телестройки, у их пары есть проблемы, но он надеется, что сумеет все уладить. В конце недели все участники телестройки приходят на лобное место, чтобы выбрать претендентов на уход из проекта. В страхе, что может оказаться в их числе, Норман слегка поторопил события и заселился с Дарьей в один дом.

Доманский жалуется, что его затея может провалиться, если Даша не проявит больше активности, ведь из-за ее пассивности влюбленные не могут «высечь искру», несмотря на все попытки парня. По прошествии недели Норман боится, что его назовут в числе кандидатов на вылет. Поэтому парень просит фанатов поддержать его и дать им с Дашей еще один шанс наладить отношения. Норман пообещал расшевелить возлюбленную и «исправить положение в сторону любви».
Дарья Светозарова
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