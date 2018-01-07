Рапунцель путается в сроках своей беременности

Ольга Рапунцель из "Дом-2" путает сроки своей беременности. Сама она утверждает, что находится на шестом месяце беременности.

Никита Готский

Не так давно Рапунцель возвратилась на проект, теперь же она запутала поклонников сроком беременности. Звезда говорит о шестом месяце, но многие факты указывают на то, что больше четвертого у будущей матери нет.Рапунцель не забывает следить за состоянием ребенка, который родится у нее через несколько месяцев. Она считает беременность в месяцах, а не в неделях, как это принято, и не рассказывает о результатах УЗИ. По словам участницы шоу, ее ребенок появится на свет спустя 3 месяца. Зрители считают, что более четырех месяцев после зачатия не произошло, два месяца назад Ольга вернулась на проект, вне его пределов провела еще столько же. Покидала Рапунцель "Дом-2" не будучи беременной. Если ее заверения правильные, то забеременела она перед уходом из "Дом-2".