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| | Рапунцель путается в сроках своей беременности

Рапунцель путается в сроках своей беременности

Вчера, 20:42
Ольга Рапунцель из "Дом-2" путает сроки своей беременности. Сама она утверждает, что находится на шестом месяце беременности.

Рапунцель путается в сроках своей беременности

 

Не так давно Рапунцель возвратилась на проект, теперь же она запутала поклонников сроком беременности. Звезда говорит о шестом месяце, но многие факты указывают на то, что больше четвертого у будущей матери нет.

Рапунцель не забывает следить за состоянием ребенка, который родится у нее через несколько месяцев. Она считает беременность в месяцах, а не в неделях, как это принято, и не рассказывает о результатах УЗИ. По словам участницы шоу, ее ребенок появится на свет спустя 3 месяца. Зрители считают, что более четырех месяцев после зачатия не произошло, два месяца назад Ольга вернулась на проект, вне его пределов провела еще столько же. Покидала Рапунцель "Дом-2" не будучи беременной. Если ее заверения правильные, то забеременела она перед уходом из "Дом-2".
Никита Готский
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