Оператор показал постаревшую Ольгу Орлову из "Дом-2"

Операторы "Дом-2" показали стареющую Ольгу Орлову. До этого ей удалось скрывать свой возраст при помощи грима.

Никита Готский

Одна из ведущих проекта Ольга Орлова часто в последнее время с успехом скрывала возрастные перемены с помощью макияжа и правильных ракурсом. На днях оператор "Дом-2" не смог выбрать правильную позицию, и все телезрители увидели, как в 40 лет Орлова смотрится почти на десять лет старше.Многие поклонники телепрограммы заметили, что Орлова также стала завистливой и злобной, а ее лицо довольно сложно охарактеризовать как привлекательное. Пользователи также не забыли отметить, что на своих изображениях Орлова и на камеру она, как правило, радостная, добрая и излучаяющая счастье. По мнению многих, таким образом она скрывает свой настоящий характер.