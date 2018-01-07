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| | Оператор показал постаревшую Ольгу Орлову из "Дом-2"

Оператор показал постаревшую Ольгу Орлову из "Дом-2"

Вчера, 20:24
Операторы "Дом-2" показали стареющую Ольгу Орлову. До этого ей удалось скрывать свой возраст при помощи грима.

Оператор показал постаревшую Ольгу Орлову из "Дом-2"

 

Одна из ведущих проекта Ольга Орлова часто в последнее время с успехом скрывала возрастные перемены с помощью макияжа и правильных ракурсом. На днях оператор "Дом-2" не смог выбрать правильную позицию, и все телезрители увидели, как в 40 лет Орлова смотрится почти на десять лет старше.

Многие поклонники телепрограммы заметили, что Орлова также стала завистливой и злобной, а ее лицо довольно сложно охарактеризовать как привлекательное. Пользователи также не забыли отметить, что на своих изображениях Орлова и на камеру она, как правило, радостная, добрая и излучаяющая счастье. По мнению многих, таким образом она скрывает свой настоящий характер.
Никита Готский
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