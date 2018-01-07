Дочь Татьяны Нввки сильно напоминает свою родную мать

Младшая дочь Татьяны Навки подросла и напоминает свою мать. Жена пресс-секретаря Кремля обнародовала фото с детьми на шоу "Руслан и Людмила".

Никита Готский

Ранее Навка презентовала зрителям свою новую программу на льду "Руслан и Людмила". Роли главных героев играют Петр Чернышов и дочь Дммитрия Пескова. Поддержали Навку на ее шоу как члены семьи, так и звездные коллеги. Присутствовала в зале и 3-летняя дочь Татьяны Надежда. Нельзя исключать, что вскоре девочка и сама сможет стать на коньки и выступить на льду в дуэте с собственной матерью. В одном из кадров, опубликованных Навкой, девочка примеряет на себе парик и учится сама наносить на себя макияж.Подписчики аккаунта Татьяны замет ли явное сходство двух родственниц. По их мнению, у супруги известного политического деятели России подрастает достойная смена. Другая дочь Навки Александра записала для ледового шоу матери трек, а позже сняла клип, где ее мама исполнила роль волшебницы.