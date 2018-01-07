Кети Топурия и Гуф отправились в романтическое путешествие

Солистка популярной рок-группы A'studio Кети Топурия опубликовала на своей официальной странице в соцсети Instagram новый снимок, который спровоцировал многочисленные слухи вокруг нее и рэп-исполнителя Гуфа. Подписчики заподозрили, что звезды отдыхают вместе в Тайланде.

Фанаты давно приписывают артистам роман, которые они стараются держать втайне, убеждая окружающих, что между ними исключительно дружба и никакой любви. Однако инсайдеры уверяют, что вспыхнувшая прошлой зимой страсть заставила Кети официально расторгнуть брак со Львом Гейхманом.

Пойда Анна

Последнее фото певицы на фоне голубой глади океана вызвало оживленную дискуссию, поскольку Гуф в комментариях задал вопрос о местонахождении «подруги», но фолловеры заподозрили подвох. По их мнению, молодым людям не стоит скрывать свой роман и совместный отдых, где также присутствуют родители рэпера, о чем свидетельствуют их совместных снимки.