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| | Кети Топурия и Гуф отправились в романтическое путешествие

Кети Топурия и Гуф отправились в романтическое путешествие

Вчера, 19:59
Солистка популярной рок-группы A'studio Кети Топурия опубликовала на своей официальной странице в соцсети Instagram новый снимок, который спровоцировал многочисленные слухи вокруг нее и рэп-исполнителя Гуфа. Подписчики заподозрили, что звезды отдыхают вместе в Тайланде.

Кети Топурия и Гуф отправились в романтическое путешествие

 

Фанаты давно приписывают артистам роман, которые они стараются держать втайне, убеждая окружающих, что между ними исключительно дружба и никакой любви. Однако инсайдеры уверяют, что вспыхнувшая прошлой зимой страсть заставила Кети официально расторгнуть брак со Львом Гейхманом.

Кети Топурия и Гуф отправились в романтическое путешествие

 

Последнее фото певицы на фоне голубой глади океана вызвало оживленную дискуссию, поскольку Гуф в комментариях задал вопрос о местонахождении «подруги», но фолловеры заподозрили подвох. По их мнению, молодым людям не стоит скрывать свой роман и совместный отдых, где также присутствуют родители рэпера, о чем свидетельствуют их совместных снимки.
Пойда Анна
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