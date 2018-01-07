Кэти Топурия восхитила поклонников стройными ногами

Подписчикам особенно импонировала та естественность и непосредственность позы, которую Кэти выбрала для съемок. Задумчивость, с которой девушка устремила взгляд на водную гладь, пришлась созерцателям по душе. За спиной девушки различимы яхты, но все это словно отсечено философской отрешенностью самой певицы.
Однако поклонники не упустили из виду и вполне осязаемые прелести исполнительницы. Они отдали должное осиной талии Кэти, которую не могла скрыть облегающая бирюзовая майка, и ее длинным стройным ногам, заметным благодаря коротким джинсовым шортам. «Летний» лук артистки был оценен подписчиками по достоинству. Наградой ей стали многочисленные лайки и комплименты.