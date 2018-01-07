Кэти Топурия восхитила поклонников стройными ногами

Кэти Топурия порадовала фанатов «летней» фотографией, которая открывает взору ее стройные ноги. Это и стройная фигура солистки «А-Студио» привели поклонников знаменитости в восторг.

Дарья Светозарова

Подписчикам особенно импонировала та естественность и непосредственность позы, которую Кэти выбрала для съемок. Задумчивость, с которой девушка устремила взгляд на водную гладь, пришлась созерцателям по душе. За спиной девушки различимы яхты, но все это словно отсечено философской отрешенностью самой певицы.Однако поклонники не упустили из виду и вполне осязаемые прелести исполнительницы. Они отдали должное осиной талии Кэти, которую не могла скрыть облегающая бирюзовая майка, и ее длинным стройным ногам, заметным благодаря коротким джинсовым шортам. «Летний» лук артистки был оценен подписчиками по достоинству. Наградой ей стали многочисленные лайки и комплименты.