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| | Джигурда показал своего повзрослевшего сына Мик-Анжель-Крист

Джигурда показал своего повзрослевшего сына Мик-Анжель-Крист

Вчера, 19:44
7 января 2009 года у Никиты Джигурды родился сын Мик-Анжель-Крист. Скандально известный артист не разглашал информацию о жизни своего ребёнка, но на Рождество решил показал фото и видео с его участием.

Джигурда показал своего повзрослевшего сына Мик-Анжель-Крист

 

Поклонники были шокированы тем, что Мика-Анжеля-Криста не похож на своего отца, хотя ребёнку уже исполнилось 9 лет. Джигурда в честь его дня рождения и празднования Рождества написал в блоге стихотворение, в котором сына сравнил со святым творением.

Он родился от Марины Анисиной в 2009 году и всё это время проживал вместе с ней. Отец часто навещал ребёнка. Поклонники заметили, что вместе с ним Джигурда стал более мягким по характеру, сходил в кино с сыном и погрузился в роль джедая из «Звёздные войны».
Вещий Олег
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