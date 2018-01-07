Джигурда показал своего повзрослевшего сына Мик-Анжель-Крист

7 января 2009 года у Никиты Джигурды родился сын Мик-Анжель-Крист. Скандально известный артист не разглашал информацию о жизни своего ребёнка, но на Рождество решил показал фото и видео с его участием.

Вещий Олег

Поклонники были шокированы тем, что Мика-Анжеля-Криста не похож на своего отца, хотя ребёнку уже исполнилось 9 лет. Джигурда в честь его дня рождения и празднования Рождества написал в блоге стихотворение, в котором сына сравнил со святым творением.Он родился от Марины Анисиной в 2009 году и всё это время проживал вместе с ней. Отец часто навещал ребёнка. Поклонники заметили, что вместе с ним Джигурда стал более мягким по характеру, сходил в кино с сыном и погрузился в роль джедая из «Звёздные войны».