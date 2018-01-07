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| | Бородина вернулась на остров из детства

Бородина вернулась на остров из детства

Вчера, 19:43
Ксения Бородина вновь прибыла на римский остров Капри, где прошли ее детские годы. Ведущая проекта «Дом-2» рассказала, что посещала его в девятилетнем возрасте.

Бородина вернулась на остров из детства

 

Знаменитость отправилась в Италию вместе с супругом Курбаном Омаровым, чтобы отдохнуть вместе с друзьями и коллегами по телестройке – четой Пынзарей. Ксения решила провести на острове своего детства день рождения. Вояж на Капри был самым первым иностранным путешествием для звезды «Дома-2». И сейчас в этом райском уголке живут люди, с которыми девушка в свое время познакомилась и даже крепко подружилась.

По словам самой Бородиной, она испытывает от пребывания на острове такие эмоции, что не может их передать словами. Поэтому девушка решила максимально точно воплотить их посредством их совместной с Курбаном фотографии. За непродолжительное время снимок лайкнули более 50 тысяч фоловеров.

Путешествие еще более удобным делает хорошее знание Бородиной итальянского языка. Сейчас на Капри живет мама ксюши. Именно к ней девушка ездила каждое лето.
Дарья Светозарова
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