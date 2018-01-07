Бородина вернулась на остров из детства

Ксения Бородина вновь прибыла на римский остров Капри, где прошли ее детские годы. Ведущая проекта «Дом-2» рассказала, что посещала его в девятилетнем возрасте.

Дарья Светозарова

Знаменитость отправилась в Италию вместе с супругом Курбаном Омаровым, чтобы отдохнуть вместе с друзьями и коллегами по телестройке – четой Пынзарей. Ксения решила провести на острове своего детства день рождения. Вояж на Капри был самым первым иностранным путешествием для звезды «Дома-2». И сейчас в этом райском уголке живут люди, с которыми девушка в свое время познакомилась и даже крепко подружилась.По словам самой Бородиной, она испытывает от пребывания на острове такие эмоции, что не может их передать словами. Поэтому девушка решила максимально точно воплотить их посредством их совместной с Курбаном фотографии. За непродолжительное время снимок лайкнули более 50 тысяч фоловеров.Путешествие еще более удобным делает хорошее знание Бородиной итальянского языка. Сейчас на Капри живет мама ксюши. Именно к ней девушка ездила каждое лето.