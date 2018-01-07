Алексей Панин хочет снять в кино свою дочь и Никиту Джигурду

Алексей Панин на своей страничке в Instagram опубликовал новое видео, которое подписал: «После этих съёмок я понял, что моя дочка хорошая актриса и нам обязательно, вместе с ней, надо сняться в серьёзном кино. Надеюсь, что в этом году наша мечта осуществится, а Никита Джигурда и Стас Костюшкин станут украшениями фильма. Я думаю что Балабанов, который часто упрекал меня за то, что я снимаюсь в сериалах за деньги, был бы доволен что Панин взялся за глубокое кино».
В комментариях поклонники поддержали артиста и сообщили, что у него растет талантливая девочка: «Алексей, давай, дерзай! Ждём фильм. Вы с дочкой лучшие», «Классные. А доча вообще красавица», «Есть в кого быть талантливой», «Надо. Семейный подряд».