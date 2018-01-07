Будущая жена Дмитрия Тарасова пришла в храм без юбки

В церкви без юбки показалась будущая супруга Дмитрия Тарасова. За такой поступок Анастасия Костенко была нещадно раскритикована подписчиками в Сети.

Никита Готский

Ранее стало известно, что бывший возлюбленный известной ведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сделал предложение своей девушке модели Анастасии Костенко. Парочка побывала на зарубежном курорте, после чего Дмитрий сделал модели предложение руки и сердца. Возвратившись обратно в Россию, Тарасов и Костенко отправились на Рождество в одну из подмосковных церквей.О данном событии возлюбленные рассказали в соцсетях. Пара опубликовала снимок, которое раскритиковали подписчики. Поводом для этого стали колени Анастасии. По мнению многих, в христианский храм женщины ходят в юбках, закрывающих эту часть тела, а у Костенко юбки не заметили. Не исключается, что модель надела ее, но она была так коротка, что ее не удалось разглядеть.