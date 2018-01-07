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| | Поклонники выяснили, кто родится у рэпера Мота

Поклонники выяснили, кто родится у рэпера Мота

Вчера, 19:05
Рэпер Мот в преддверии Рождества показал свою беременную жену Марию Гураль. Пара наряжалась к празднику, а фотограф сделал акцент на округлом животе возлюбленной рэпера.

Поклонники выяснили, кто родится у рэпера Мота

 

Стоит отметить, что Мот редко рассказывает о своей семье и показывает личные фотографии. Накануне он продемонстрировал трогательное фото с Гураль, а теперь фанаты смогли рассмотреть округлый живот женщины. Многие стали думать, что родится мальчик.

По мнению большинства подписчиков Мота, это напрямую связано с формой живота. Роженицы вступили в полемику и стали отстаивать мнение, что будет девочка. Ну а пока Мот с Марией празднуют Рождество в семейной обстановке. На каком сроке жена рэпера пока что неизвестно, но, судя по форме живота, рожать ей придётся уже очень скоро.
Вещий Олег
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