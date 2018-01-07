Мария Кожевникова ужаснула поклонников страшным макияжем

Популярная российская актриса Мария Кожевникова опубликовала новый снимок, которым буквально ужаснула своих подписчиков. Многие пользователи Сети посчитали, что такой страшный макияж сильно старит артистку.

Светлана Славянская

Мария Кожевникова решила поэкспериментировать со своим макияжем и показать результаты своих стараний. При этом поклонники посчитали, что Мария просто поздно начала праздновать Хэллоуин, так как данный макияж отлично подойдет. Многие посчитали, что актрисе больше не стоит так краситься, так как темная помада и наращённые ресницы сильно старят Кожевникову.«Дневники вампира отдыхают, очень говорящее фото», «Увидела фото, показалось что это кадр из фильма "Вий". Мне кажется, вы бы отлично сыграли роль утопленницы», «Не брови девушки, а Ивана Грозного», - комментировали снимок фолловеры актрисы.