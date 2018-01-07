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| | Бышая жена Джонни Деппа сверкнула грудью на благотворительном вечере

Бышая жена Джонни Деппа сверкнула грудью на благотворительном вечере

Вчера, 18:58
Экс-супруга знаменитого актёра Джонни Деппа Эмбер Хёрд появилась на благотворительном вечере в «голом» платье.

Бышая жена Джонни Деппа сверкнула грудью на благотворительном вечере

 

Девушка поразила всех присутствующих роскошным серебристым платьем, которое имело высокие разрезы на бёдрах, глубокое декольте и роскошный вырез на спине, который прекрасно подчёркивал её стройную фигуру. Платье было выполнено из полупрозрачной ткани и почти не скрывало «прелестей» Хёрд. К тому же для дополнительной «эффектности» актриса специально не надела нижнего белья.

Эмбер сразу же собрала всех папарацци на себя и приковала к своей персоне взгляды окружающих и гостей благотворительного вечера, посвящённого искусству.
Валерия Голицына
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