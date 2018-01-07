Бышая жена Джонни Деппа сверкнула грудью на благотворительном вечере

Экс-супруга знаменитого актёра Джонни Деппа Эмбер Хёрд появилась на благотворительном вечере в «голом» платье.

Валерия Голицына

Девушка поразила всех присутствующих роскошным серебристым платьем, которое имело высокие разрезы на бёдрах, глубокое декольте и роскошный вырез на спине, который прекрасно подчёркивал её стройную фигуру. Платье было выполнено из полупрозрачной ткани и почти не скрывало «прелестей» Хёрд. К тому же для дополнительной «эффектности» актриса специально не надела нижнего белья.Эмбер сразу же собрала всех папарацци на себя и приковала к своей персоне взгляды окружающих и гостей благотворительного вечера, посвящённого искусству.