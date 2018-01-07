Королева Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл самостоятельно планировать свадьбу

Принцу Гарри и Меган Маркл было отказано самостоятельно планировать свою свадьбу, а также выбрать место для праздничного торжества. Королева Елизавета II намерена провести королевскую свадьбу согласно традициям.

Светлана Славянская

Принц Гарри и Меган Маркл имели свои собственные планы на создание идеальной свадьбы, однако им помешала сама Елизавета II, которая не разрешила влюбленным самостоятельно выбрать место для проведения исторического торжества. Изначально пара хотела отметить свадьбу в романтической загородной резиденции Фрогмор-хаус, однако королева Великобритании посчитала, что внуку для свадьбы лучше подойдёт зал Святого Георгия в Виндзорском замке.Данное место находится всего в 1,6 км от часовни Святого Георгия, где Гарри и Меган поженятся 19 мая текущего года. Отметим, что Фрогмор-хаус имеет свою королевскую истории, а на его территории похоронены королева Виктория и принц Альберт.