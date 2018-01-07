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| | Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Вчера, 17:51
Знаменитого актера Олега Табакова, обратно подключили к аппарату вентиляции легких, а также у него сильно упало артериальное давление.

Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

 

В настоящее время актер находится в тяжелом состоянии, ему снова стало хуже. Он не может самостоятельно дышать, и артериальное давление поддерживается лишь лекарствами. Табаков находится в бессознательном состоянии, и медики переживают, как бы им не пришлось снова его вводить в искусственную кому. Хотя в недавнем времени артист чувствовал себя хорошо и даже общался с родными и медицинским персоналом.

Упомним, что ранее знаменитость был помещен в клинику 27 ноября в отделение реанимации. С заключением врачей - сепсис, что стал причиной зубной имплантат.
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