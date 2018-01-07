Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Знаменитого актера Олега Табакова, обратно подключили к аппарату вентиляции легких, а также у него сильно упало артериальное давление.





В настоящее время актер находится в тяжелом состоянии, ему снова стало хуже. Он не может самостоятельно дышать, и артериальное давление поддерживается лишь лекарствами. Табаков находится в бессознательном состоянии, и медики переживают, как бы им не пришлось снова его вводить в искусственную кому. Хотя в недавнем времени артист чувствовал себя хорошо и даже общался с родными и медицинским персоналом.Упомним, что ранее знаменитость был помещен в клинику 27 ноября в отделение реанимации. С заключением врачей - сепсис, что стал причиной зубной имплантат.