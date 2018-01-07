Кровь и неожиданная трансформация тела: Волочкова опубликовала интимное фото на Мальдивах

Подписчики балерины удивлены ее фигурой.

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах, откуда периодически публикует снимки для своих подписчиков в Instagram. Не прочь артистка в очередной раз похвастаться своими формами, в частности подчеркнуть изгибы с помощью миниатюрного купальника. На фото Анастасия Волочкова представала перед подписчиками в купальнике с яркими желтыми цветами, которые, по мнению антифанатов, не соответствует ее возрасту. «Мои дорогие! Мне просто кайфово тут. Зацените цвет воды и порадуйтесь за меня! А я за вас! Не мерзните там! Я вас согревать буду позитивом!», - написала в своем посте балерина. Артистка, не стесняясь, продемонстрировала свою большую грудь, которая едва спрятана за миниатюрным купальником. «А я думала трансвестит из Тайланда», «Это ужас, а не фигура», «Грудь большая - это конечно хорошо, но бюстгалтеры рекомендуют все-таки по размеру выбирать», - подписали снимок пользователи сети.

После Волочкова опубликовала на своей странице очередное фото, в котором прикрыла голову занавеской возле двери. Все в том же цветочном купальнике балерина позировала на фоне террасы, на столе виден бокал шампанского. «А так? А вы там как? Позволила себе лениться, но форму берегу!», - написала артистка своим подписчикам. Многие отметили «ужасающие», по их мнению, трансформации тела Волочковой, а также все тот же бокал игристого вина, являющийся фоном для эпатажного снимка. Широкие плечи и большая грудь балерины удивили ее подписчиков и в очередной раз послужили поводом для нелестных слов. «С такими плечами до Мальдив можно своим ходом доплыть», «Перед дочерью и мамой не стыдно?????? Найдите хорошего стилиста и модельера…..ну хватит уже ерундой маяться вы же взрослая женщина», - подписали снимок критики Волочковой. В очередной раз артистке «посоветовали» сменить или обзавестись стилистом, акцентируя внимание на ее внешнем виде.

Дыль Лилия

Волочкова продолжает публиковать фото, благодаря которым сообщает своим поклонникам в сети о подробностях собственного отдыха. Среди снимков шикарного вида курорта балерина опубликовала и не очень лицеприятные фото своей окровавленной ноги. Не все пользователи сети оценили такую откровенность госпожи Волочковой.