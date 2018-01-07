Актриса Мария Кожевникова поведала о беременности

Актриса Мария Кожевникова, известная всем по сериалу-ситкому «Универ» рассказала о новой беременности и поздравила любимых поклонников с Рождеством.

Валерия Голицына

Мария Кожевникова поделилась тёплым семейным фото в своём профиле. На снимке сама актриса позирует в роскошном чёрном платье с красивым декольте. Также с ней рядом стоит её супруг и сидят двое маленьких сыновей. Кожевникова от всего сердца поздравила фанатов с Рождеством и назвала его по-настоящему семейным праздником. Также актриса поделилась радостной новостью: она снова беременна. Третий ребёнок и пятый член семьи уже присутствует на снимке со всеми.Подписчики Марии буквально завалили её поздравлениями с грядущим пополнением и пожелали малышу развиваться здоровым, а самой Марии хороших праздников и лёгкой беременности. Фото моментально собрало более 60 тысяч лайков и двух тысяч комментариев.